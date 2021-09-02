Дружина Дмитра Комарова спантеличила фанів: "Подвійне щастя звалилося на голову"

Олександру не одразу зрозуміли шанувальники.

Дружина телемандрівника Дмитра Комарова, ведуча Олександра Кучеренко, яка нещодавно у легкій блакитній сукенці захопила красою, спантеличила фанів.

На сторінці в Instagram Кучеренко запостила знімок, датований 2016-м роком. Саме тоді Олександра перемогла на конкурсі краси "Міс Україна" і там же вона познайомилася з майбутнім чоловіком.

На світлині усміхнена Кучеренко позує у помаранчевій сукні на бретельках з короною на голові. Поруч зображений Дмитро, який тоді був у складі журі.

"Цього дня рівно п'ять років тому. Подвійне щастя звалилося на голову", - підписала фото Олександра.

Дмитро Комаров з дружиною / instagram.com/aakucherenko

Однак саме цей допис ввів підписників Кучеренко в оману. Вони вирішили, що знаменитість на щось натякає:

А подвійне – це яке? Чи не на поповнення у родині очікувати?

Я вже подумала, що йдеться про малюка

Нагадаємо, що Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко познайомилися під час конкурсу "Міс Україна 2016", у якому Саша брала участь, а Дмитро – був у членах журі. Освідчився Комаров під час польоту на вертольоті над Києвом. Пара ретельно приховувала свої стосунки, а в червні 2019-го закохані повідомили про таємне весілля в Києві та вінчання в Єрусалимі.

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