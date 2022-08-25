Дружина Дмитра Комарова з маками у волоссі та у білій сорочці замилувала ніжним фотосетом

На сторінці в Instagram Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко похизувалася світлиною, на якій приміряла сорочки ручної роботи від українського бренду kvit.k.a.

Знімання відбувалися у Києві. Так, Кучеренко фотографувалась Софіївській площі. Усміхнена знаменитість позувала перед камерою з маками у волоссі.

Загалом, Олександра цим фото привітала фанів з Днем Незалежності України, який святкували 24 серпня.

Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

"Єдина у світі, найрідніша, найкрасивіша, найкраща. Україна! З Днем Незалежності! Зі святом кожного українця! Незалежність - це про цінності, відповідальність, свободу. Про відчуття самоповаги. Про можливість бути тим, ким ти є насправді, чесним із собою в кожному слові і рішенні. Про право на життя у рідній та вільній країні з мирним небом. І це ніхто не може у нас забрати", - зазначила Олександра.

До речі, на фото дружини відреагував чоловік – Дмитро Комаров. У коментарях під дописом ведучий залишив смайлика, у вигляді сердечка.

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