Дружина Дмитра Комарова з синіми бровами у мінісукні посвітила стрункими ніжками

Олександра взяла участь у показі Ukrainian Fashion Week.

Дружина ведучого "Світу навиворіт" Дмитра Комарова, ведуча та модель Олександра Кучеренко взяла участь у головній модній події року Ukrainian Fashion Week.

Про це знаменитість розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram. За словами Кучеренко, вона дефілювала подіумом у вбранні від дизайнерки Юлії Кросс.

Олександра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko

Олександра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko

На фото, якими поділилася Олександра, вона постає у мінісукні-піджаку на запах чорного кольору. Вбрання моделі чудово підкреслило її струнку фігуру і довгі ноги.

"Fashion дорівнює сині брови. Пригадую юність – закриваю показ на ювілейному Ukrainian Fashion Week", - коротко підписала кадри в образі Олександра.

Олександра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko

Своєю чергою, шанувальники не втрималися від компліментів на адресу Кучеренко: "яка ж ви гарна і талановита", "оце так пощастило Дмитру", "фігура – просто шалена заздрість".

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