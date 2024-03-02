Дружина Джастіна Бібера на тлі чуток про розлучення привітала його з ювілеєм і показала небачені фото

Гейлі Бібер дорікнули у штучності їхніх почуттів.
Американська модель Гейлі Бібер замилувала привітаннями свого чоловіка, співака Джастіна Бібера, з днем народження.
Сьогодні, 2 березня, зірка святкує 30-річчя. Так, його дружина у своєму фотоблогу опублікувала серію небачених раніше спільних фото. Зокрема, подружжя у кадрі палко цілується й позує на яхті та під час романтичних прогулянок. Також Гейлі показала їхню світлину з весілля.
Окрім того, дружина Бібера потішила шанувальників артиста його архівним дитячим фото. Ще зовсім маленький Джастін позує у панамі та футболці.
"30?! Так швидко. Не вистачило б слів описати всю твою внутрішню красу. З днем народження, кохання всього мого життя, на все життя", - замилувала підписом 27-річна модель.
Втім, підписники Гейлі Бібер неоднозначно сприйняли таку публікацію. Оскільки нещодавно Мережею ходили чутки про те, що пара переживає кризовий період і через це вони почали ходили до церкви. Сам батько Бібера також підігрів проблеми сина й закликав фанів "молитися за Джастіна та Гейлі". Хоча знайшлися й ті, хто щиро розділив привітання коханої Джастіна.
- Джастін стомився від тебе, припини вдавати, що він тебе любить, скоро розлучення
- Дякую, Гейлі, що завжди поруч з Джастіном і любиш його безпідставно
- Моя улюблена пара! З днем народження, Джастіне!
- Їй сказали тримати чутки при собі
Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Іван Люленов привіз кохану-українку до села в Молдові, звідки сам родом, до батьків. Гуморист показав, як вони провели час.
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