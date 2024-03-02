Дружина Джастіна Бібера на тлі чуток про розлучення привітала його з ювілеєм і показала небачені фото

Американська модель Гейлі Бібер замилувала привітаннями свого чоловіка, співака Джастіна Бібера, з днем народження.

Сьогодні, 2 березня, зірка святкує 30-річчя. Так, його дружина у своєму фотоблогу опублікувала серію небачених раніше спільних фото. Зокрема, подружжя у кадрі палко цілується й позує на яхті та під час романтичних прогулянок. Також Гейлі показала їхню світлину з весілля.

Гейлі та Джастін Бібери / Фото: instagram.com/haileybieber

Гейлі та Джастін Бібери / Фото: instagram.com/haileybieber

Гейлі та Джастін Бібери / Фото: instagram.com/haileybieber

Гейлі та Джастін Бібери / Фото: instagram.com/haileybieber

Окрім того, дружина Бібера потішила шанувальників артиста його архівним дитячим фото. Ще зовсім маленький Джастін позує у панамі та футболці.

Джастін Бібер / Фото: instagram.com/haileybieber

"30?! Так швидко. Не вистачило б слів описати всю твою внутрішню красу. З днем народження, кохання всього мого життя, на все життя", - замилувала підписом 27-річна модель.

Гейлі та Джастін Бібери / Фото: instagram.com/haileybieber

Втім, підписники Гейлі Бібер неоднозначно сприйняли таку публікацію. Оскільки нещодавно Мережею ходили чутки про те, що пара переживає кризовий період і через це вони почали ходили до церкви. Сам батько Бібера також підігрів проблеми сина й закликав фанів "молитися за Джастіна та Гейлі". Хоча знайшлися й ті, хто щиро розділив привітання коханої Джастіна.

Джастін стомився від тебе, припини вдавати, що він тебе любить, скоро розлучення

Дякую, Гейлі, що завжди поруч з Джастіном і любиш його безпідставно

Моя улюблена пара! З днем народження, Джастіне!

Їй сказали тримати чутки при собі

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Іван Люленов привіз кохану-українку до села в Молдові, звідки сам родом, до батьків. Гуморист показав, як вони провели час.

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