Дружина Джастіна Бібера привітала його з 29-річчям кадрами з їхніми ніжними поцілунками

Американська модель Гейлі Бібер чуттєво привітала свого чоловіка, канадського виконавця Джастіна Бібера з днем народження.

1 березня зірці виповнилося 29 років. З цієї нагоди пані Бібер присвятила коханому пост в Instagram, який супроводила їхніми спільними романтичними кадрами:

Джастін та Гейлі Бібер / Фото: instagram.com/haileybieber

"29 ніколи не мали такий гарний вигляд. З днем народження мого найкращого друга! Слова не можуть підсумувати все, що ти втілюєш. Отже, більше радості, більше подорожей, смачної їжі, пригод, більше спокою, веселощів та, головне, більше кохання", - побажала чоловіку-імениннику Гейлі.

Джастін та Гейлі Бібер / Фото: instagram.com/haileybieber

Цікаво, що окрім їхніх світлин, модель також розчулила підписників світлиною, на якій її чоловік зображений у дитинстві.

Джастін Бібер в дитинстві / Фото: instagram.com/haileybieber

Зазначимо, що Джастін Бібер та Гейлі Болдвін (дівоче прізвище моделі – прим.ред) одружилися у вересні 2018 року. Разом закохані вже майже п'ять років. До цього Бібер намагався побудувати стосунки зі співачкою Селеною Гомес. Ексзакохані декілька разів сходилися і розходилися. У березні 2018 року Джастін та Селена остаточно розійшлися, а влітку 2018-го Бібер почав зустрічатися з Гейлі Болдвін, з якою до цього теж мав романтичні стосунки.

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