Дружина Джастіна Бібера розповіла про стан співака, у якого паралізувало половину обличчя

Дружина Джастіна Бібера розповіла про стан співака, у якого паралізувало половину обличчя

Дружина канадійського співака Джастіна Бібера, модель Гейлі розповіла про стан коханого.

Так, нещодавно у 28-річного зірки паралізувало половину обличчя. У знаменитості синдром Рамсея-Ханта.

Кохана артиста у шоу Good Morning Americaі поділилася, що зараз Джастін почувається набагато ліпше.

"У нього все гаразд. Він почувається набагато краще, і, очевидно, це була просто дуже страшна та раптова ситуація. З ним все буде добре, і я просто вдячна за те, що все нормально", – прокоментувала Гейлі.

Фото: instagram.com/haileybieber

Також блогерка подякувала фанатам за підтримку і додала, що у цей непростий час подружжя змогло знайти світлі моменти.

"Ви поряд одне з одним і підтримуєте одне одного, і є щось, що справді пов'язує вас у ці часи", – зазначила вона.

Зауважимо, тиждень тому Бібер розповів про свою недугу та запостив відео в Instagram, де показав, який має вигляд. Через хворобу співаку довелося скасувати два концерти в Нью-Йорку.

Нагадаємо, у березні Гейлі Бібер госпіталізували через тромб у мозку. Модель потрапила до лікарні з симптомами, схожими на інсульт.

Читайте також: