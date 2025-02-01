Дружина Джастіна Тімберлейка ніжно привітала його з 44-річчям і показала їхні милі спільні фото

Американський музикант та актор Джастін Тімберлейк відсвяткував день народження.

Знаменитості 31 січня виповнилося 44 роки. Звичайно, артиста публічно привітала зі святом його дружина, американська акторка Джессіка Біл. Вона опублікувала їхні різноманітні світлини, де вони позують як удвох, так і з дітьми.

Джастін Тімберлейк, Джессіка Біл та їхній син / Фото: instagram.com/jessicabiel

Також Джессіка Біл адресувала Джастіну Тімберлейку теплі слова з привітаннями та побажаннями. Акторка зазначила, що кожен прожитий рік з чоловіком дарує їй нові теплі спогади. Артистка говорить, що їй подобається з актором пізнавати світ разом, розвиватися, рости, а й іноді деградувати.

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл / Фото: instagram.com/jessicabiel

"Ще один рік для спогадів, які я свято зберігаю в своєму серці. Ще один рік радості та викликів бути батьками разом з тобою. Ще один рік допитливого і творчого пізнання світу разом з тобою. Ще один рік, щоб рости, розвиватися, а іноді й деградувати разом з тобою. Ще один рік сміху над усім цим. З днем народження, коханий", - привітала дружина Джастіна Тімберлейка.

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл / Фото: instagram.com/jessicabiel

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Катерина Тишкевич ніжно вітала чоловіка Валентина Томусяка з 42-річчям. Також артистка показувала, як вони в казковому місці відсвяткували день народження актора.

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