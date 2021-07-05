Дружина Джеджули розкритикувала його за відео з використаним підгузком: "Він неадекватний"

Модель гостро висловилася про свого чоловіка

Дружина українського шоумена Андрія Джеджули, модель Юлія Леус, яка захворіла на коронавірус, гостро висловилася про свого чоловіка.

Так, стосунки між подружжям погіршилися ще до народження доньки. Раніше Юля звинуватила його у побитті та аб'юзі. Зараз пара живе разом, втім, спілкується лише щодо спільної дитини, яка народилася взимку.

За словами Леус, Джеджула займається дитиною лише для ідеальної картинки в Instagram. Втім, деякі відео обурюють її. Приміром, ведучий показав, як згортає використаний підгузок.

instagram.com/djedjula

Модель не лишили ролик без своєї уваги та гнівно прокоментувала його у своїх сторіз.

"Я дуже погано почуваюся, але, звичайно, прокоментую чудовисько, яке публікує постійно, як він годує дитину, тепер він постить гівно, як він завертає підгузок в трикутник. Це просто хвора людина, він неадекватний, у нього з головою не все гаразд", – заявила вона.

instagram.com/yla__yla

Юлія Леус додала, що її нервова система на межі та вона чекає, коли одужає та переїде від чоловіка разом з донькою. Жінка зазначила, що не хоче, щоб дівчинка росла з таким батьком.

"Ви пишите, як мені не страшно залишати з цим неадекватом дитину. Страшно, звичайно, я сплю через раз, прокидаюся і йду дивитися, що і як. Сил у мене немає, просто покинули, я не розумію, коли вони повернуться. Це не хвороба, а жесть якась", – додала вона.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Джеджула подав заяву до поліції про зникнення дружини і крихітної доньки. Жінка намагалася убезпечити оточення від коронавірусу.

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