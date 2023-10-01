Дружина Джейсона Стейтема посвітила оголеними сосками в комбінезоні з мережива

Цивільна дружина британського актора Джейсона Стейтема, модель Розі Гантінгтон-Вайтлі поділилася з шанувальниками своїми провокаційними світлинами.

На сторінці в Instagram зірка модельного бізнесу розмістила сміливі фотографії з нещодавньої фотосесії, на яких постає у комбінезоні з білого мережива, який підкреслив її бездоганну фігуру.

Образ знаменитості доповнив класичний чорний піджак і туфлі-човники, а довершили лук зібране у пучок у волосся та масивні сережки.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

Як розповіла Гантінгтон-Вайтлі, знімання відбувалися у столиці Франції Парижі, тож і підпис до фото модель залишила французькою мовою: "Bonne nuit (добраніч – франц., прим.ред)".

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

Підписники сторінки Розі, своєю чергою, не втрималися від компліментів на адресу зірки:

Буквально найдосконаліша жінка, яка коли-небудь була на цій планеті

Нема слів! Просто божественна!

Сильна і незалежна жінка

Зазначимо, що Розі Гантінгтон-Вайтлі вже більше семи років перебуває у статусі нареченої актора Джейсона Стейтема. Зіркова пара має двох спільних дітей – 6-річний син Джек та донька Ізабелла, яка народилася 2 лютого 2022 року.

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