Дружина Джейсона Стейтема посвітила оголеними сосками в комбінезоні з мережива

Розі Гантінгтон-Вайтлі розбурхала уяву шанувальників пікантними світлинами.
Цивільна дружина британського актора Джейсона Стейтема, модель Розі Гантінгтон-Вайтлі поділилася з шанувальниками своїми провокаційними світлинами.
На сторінці в Instagram зірка модельного бізнесу розмістила сміливі фотографії з нещодавньої фотосесії, на яких постає у комбінезоні з білого мережива, який підкреслив її бездоганну фігуру.
Образ знаменитості доповнив класичний чорний піджак і туфлі-човники, а довершили лук зібране у пучок у волосся та масивні сережки.
Як розповіла Гантінгтон-Вайтлі, знімання відбувалися у столиці Франції Парижі, тож і підпис до фото модель залишила французькою мовою: "Bonne nuit (добраніч – франц., прим.ред)".
Підписники сторінки Розі, своєю чергою, не втрималися від компліментів на адресу зірки:
- Буквально найдосконаліша жінка, яка коли-небудь була на цій планеті
- Нема слів! Просто божественна!
- Сильна і незалежна жінка
Зазначимо, що Розі Гантінгтон-Вайтлі вже більше семи років перебуває у статусі нареченої актора Джейсона Стейтема. Зіркова пара має двох спільних дітей – 6-річний син Джек та донька Ізабелла, яка народилася 2 лютого 2022 року.
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