Дружина екс"Холостяка" Михайлюка показала фото з відпустки у Франції та відповіла на хейт, що її чоловік виїхав

Дружина головного героя реаліті "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун похизувалася казковими фото з відпустки у Франції.

Наразі подружжя насолоджується відпочинком у французьких Альпах. Про відпустку Хлистун розповіла на своїй сторінці в Instagram, та показала світлини та відео. На знімках Даша та Макс позують на тлі гір з однорічною донькою Аріаною, а також зазнімковані під час романтичного поцілунку.

"Найгарніше місце", - підписала фотографії з французьких Альп Даша.

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Втім, підписників сторінки Хлистун набагато більше зацікавило, як під час війни Макс Михайлюк зміг виїхати з країни. На що Даша відповіла: "Він виїхав у відрядження".

Нагадаємо, раніше дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун замилувала сімейними кадрами з підрослою донькою Аріаною. Модель показала, як її однорічна донька вміє позувати і вже скоро наступатиме знаменитій мамі на п'яти.

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