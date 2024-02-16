Дружина екс”Холостяка” Михайлюка розсекретила давньогрецьке ім’я новонародженого сина

Дар’я Хлистун також поділилася, між якими іменами вони з чоловіком обирали.
Дружина ексгероя шоу "Холостяк" Макса Михалюка, модель Дар'я Хлистун, яка 6 лютого народила сина, розсекретила ім’я хлопчика.
Так, батьки назвали новонародженого давньогрецьким ім’я Димитрій. Про це молода мама розповіла на сторінці в Instagram.
Хлистун опублікувала новий кадр з крихітним сином, а також поділилася, між якими іменами вони з Михайлюком обирали:
"Хочу нарешті сказати ім’я нашого сина. Не думайте, що тягли інтригу або хотіли довше протримати в секреті. Ми просто розгубилися і довго обирали ім’я. Цього разу було дуже важко. В пологовому дали йому - Theo. Коли була вагітна, гадала, що народиться - Amir. Але в кінцевому результаті в нас - Dimitri", - повідомила новоспечена мама.
Втім, у шанувальників Хлистун та Михайлюка виникло запитання, малюк все ж Дімітрій чи Дмитро. На що Дар’я відповіла: "Я його і Дімочка називаю".
Нагадаємо, що 6 лютого у колишнього героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка та його дружини, моделі Дар’ї Хлистун народився син. Хлопчик з’явився на світ у Канаді, де Дар’я з Максом зараз перебувають. Для подружжя це друга дитина. Вони також виховують спільну доньку, трирічну Аріану.
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