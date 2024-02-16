Дружина екс”Холостяка” Михайлюка розсекретила давньогрецьке ім’я новонародженого сина

Дар’я Хлистун також поділилася, між якими іменами вони з чоловіком обирали.

Дружина ексгероя шоу "Холостяк" Макса Михалюка, модель Дар'я Хлистун, яка 6 лютого народила сина, розсекретила ім’я хлопчика.

Так, батьки назвали новонародженого давньогрецьким ім’я Димитрій. Про це молода мама розповіла на сторінці в Instagram.

Хлистун опублікувала новий кадр з крихітним сином, а також поділилася, між якими іменами вони з Михайлюком обирали:

"Хочу нарешті сказати ім’я нашого сина. Не думайте, що тягли інтригу або хотіли довше протримати в секреті. Ми просто розгубилися і довго обирали ім’я. Цього разу було дуже важко. В пологовому дали йому - Theo. Коли була вагітна, гадала, що народиться - Amir. Але в кінцевому результаті в нас - Dimitri", - повідомила новоспечена мама.

Дружина і син Макса Михайлюка / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Втім, у шанувальників Хлистун та Михайлюка виникло запитання, малюк все ж Дімітрій чи Дмитро. На що Дар’я відповіла: "Я його і Дімочка називаю".

Макс Михайлюк і Дар'я Хлистун вдруге стали батьками / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Нагадаємо, що 6 лютого у колишнього героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка та його дружини, моделі Дар’ї Хлистун народився син. Хлопчик з’явився на світ у Канаді, де Дар’я з Максом зараз перебувають. Для подружжя це друга дитина. Вони також виховують спільну доньку, трирічну Аріану.

Читайте також: