Дружина екс"Холостяка" Михайлюка заявила, що вони не повернуться до України

Дружина ексгероя романтичного реаліті "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Дар’я Хлистун відверто поспілкувалася з прихильниками.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Хлистун відповіла на запитання, які найбільше хвилюють її підписників. Зокрема, фани поцікавилися у Дар’ї, чи планують вони з Максом після закінчення війни повертатися до України. На що відповідь була негативною:

"Я була дуже довго в стані: "От-от ми повернемось додому". Я не могла планувати життя десь за кордоном, бо дуже хотіла в Україну і чекала, коли буде безпечно повернутись туди з дитиною. Зараз я навіть не думаю про повернення. Гадаю, що до того часу ми вже дуже сильно "пустимо коріння" в іншій країні", - прокоментувала Хлистун.

Дружина Макса Михайлюка Дар'я Хлистун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Поцікавилися фани Хлистун й тим, як правильно звучить ім’я їхнього з Михайлюком сина:

"Повне ім’я Дімітрі. Ну в Україні його будуть звати Дмитро. Ми називаємо - Дімасік", - поділилася молода мама.

Разом з тим Дар’я зізналася, що після перших пологів, під час яких їй зробили кесарів розтин, вона приходила у форму протягом чотирьох місяців. Коли Дар’я народжувала сина, їй також робили кесарів. І, як зізналася модель, після операції лікарі забороняють займатися спортом два місяці, тому вона поки що не може приступити до спортивних занять.

Макс Михайлюк з дружиною та донькою / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Зазначимо, що зараз Дар’я разом з чоловіком Максом Михайлюком, їхніми двома дітьми та мамою Макса перебувають в Канаді. 6 лютого Хлистун в Онтаріо народила сина.

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