Дружина ексчоловіка Ані Лорак на тлі чуток про їхнє розлучення показалася без обручки

У своєму фотоблогу Лілія засвітила руку, на якій вже немає обручки.

Дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу Лілія на тлі чуток про розлучення з чоловіком показалася без обручки на безіменному пальці.

У своєму Instagram вона показала відео, на якому зображена з донькою від попередніх стосунків. Лежачи на дивані, вони створили форму сердечка за допомогою рук. На цьому моменті у кадрі добре видно безіменний палець правої руки дружини Мурата Налчаджиоглу. Втім, уважні шанувальники не помітили обручки.

Дружина Мурата Налчаджиоглу Лілія / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Зазначимо, що Лілія вийшла заміж за ексчоловіка Ані Лорак влітку цього року, а після весілля взяла прізвище чоловіка Налчаджиоглу. Однак, останнім часом не вщухає хвиля пліток про розлучення пари. Подружжя видалило спільні фото та відписалося одне від одного у соцмережах. Наразі бізнесмен Налчаджиоглу перебуває у Туреччині. Досі жодних офіційних заяв вони не робили.

Нагадаємо, не так давно сама колишня турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу Ані Лорак несподівано відреагувала на ймовірне розлучення ексчоловіка з дружиною-українкою.

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