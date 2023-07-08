Дружина ексчоловіка Ані Лорак приголомшила сюрпризом, який він влаштував для неї і доньок у Туреччині

Мурат Налчаджиоглу подарував своїм дівчатам незабутні емоції.
Нова дружина ексчоловіка Ані Лорак, бізнесмена Мурата Налчаджиоглу Лілія показала подарунок, який він зробив всій родині.
На сторінці в Instagram Лілія розмістила фото і відео з поїздки в Каппадокію, яку організував Налчаджиоглу. У цьому турецькому регіоні щороку влаштовують фестиваль повітряних куль. За ними можна поспостерігати, а також взяти участь.
Тож, Мурат організував дружині, її доньці від ексстосунків Олександрі та своїй доньці Софії від Ані Лорак незабутній політ на повітряній кулі в Каппадокії. "Це щось чарівне. Щось насправді незабутнє", - підписала фото Лілія.
Зазначимо, що покататися на повітряній кулі в Каппадокії задоволення не з дешевих. Так, залежно від тривалості польоту (година або дві), сезону та кількості людей у гондолі вартість польоту за людину складатиме від 100 до 250 євро.
Нагадаємо, не так давно дружина Мурата Налчаджиоглу Лілія відсвяткувала 27-річчя. З цієї нагоди ексчоловік Ані Лорак показав, як його донька від співачки вітала свою мачуху. 12-річна Софія влаштувала перформанс для дружини батька біля басейну.
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