Дружина ексчоловіка Ані Лорак у бікіні засвітила пишний бюст: Мурат відреагував

Дружина ексчоловіка співачки-зрадниці Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу показала, як минають її останні дні літа.

Так, Лілія відпочиває біля води. Кадрами з відпочинку дружина Мурата залюбки ділиться у своєму Instagram. Цього разу Лілія опублікувала фото, на якому позувала в ліловому бікіні біля альтанки. Образ Налчаджиоглу доповнила сонцезахисними окулярами, а довге волосся зібрала у пучок.

Дружина бізнесмена похизувалася неабияк стрункою фігурою. Зокрема, Лілія продемонструвала пишний бюст, підтягнутий та накачаний прес та тоненьку талію.

Дружина Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Тим часом Мурат не втримався та відреагував на такий пікантний знімок коханої. У коментарях під дописом бізнесмен написав "дружина" та залишив смайлик у вигляді червоного сердечка. Лілія, своєю чергою, відповіла коханому – "чоловік".

Загалом, у коментарях користувачі написали чимало компліментів дружині Мурата щодо її зовнішнього вигляду: "Фігура мрії", "цукерочка", "гарна, щастя вам з Муратом".

Нагадаємо, нещодавно Лілія теж ділилася пікантним фото. У кораловому купальнику дружина Мурата просто захопила бездоганною фігурою.

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