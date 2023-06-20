Дружина ексчоловіка Ані Лорак у купальнику посвітила пишним бюстом та стрункими ніжками

Дружина ексчоловіка співачки Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу похизувалася стрункою фігурою, пишним бюстом та довгими ніжками.

Зокрема, в Instagram-stories Лілія показала, як вони всією сім'єю відпочивали на одному з пляжів Туреччини. Кохана Мурата опублікувала знімок, на якому вона у купальнику позувала в обіймах чоловіка. Лілія продемонструвала пишний бюст, стрункі ніжки та плаский животик.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Разом з подружжям на пляжі відпочивали їхні доньки від попередніх стосунків. Дівчата чудово ладнають між собою та залюбки позують разом для сімейних фото.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною та їхніми доньками / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат Налчаджиоглу з доньками / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Також Лілія показала, як минають ранки в їхній родині. Так, дружина Мурата на сніданок частувала доньку та падчерку млинцями.

Донька Мурата Налчаджиоглу та донька його дружини Лілії / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Нагадаємо, на початку червня Мурат Налчаджиоглу вдруге одружився. Його обраницею стала візажистка Лілія. Після весілля подружжя поїхало відпочивати до Туреччини. Разом із Лілією вирушила її донька від попередніх стосунків Олександра. Також до Туреччини прилетіла Софія – донька Мурата, яка народилася у шлюбі з Ані Лорак. До слова, дівчата знайшли спільну мову. Мурат неодноразово показував, як Софія та Олександра проводять разом час.

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