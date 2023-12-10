Дружина ексчоловіка Ані Лорак відреагувала на появу Мурата в компанії інших жінок

Дружина ексчоловіка зрадниці Ані Лорак Лілія Реус відреагувала на коментарі про їхні стосунки з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Подейкують, пара вже давно не живе разом. А бізнесмена все частіше почали бачити в оточенні інших дівчат. Так, під одним з дописів Лілі прихильники згадали ситуацію, де Мурат засвітився з іншою жінкою – її копією. І побажали дівчині рухатися вперед і шукати ще кращого для себе чоловіка. Блогерка заінтригувала своєю реакцією. Вона поставила лайк на цей коментар.

"Лілю, ви неймовірно гарна жінка. Ваш колишній може оточувати себе курками, але ваша врода особлива. Тому, як кажуть, дівчинко вперед. Ви достойні справжнього чоловіка! А все решта відкиньте", - написала юзерка.

Мурат Налчаджиоглу з дружиною / Фото: vklybe.tv

Однак, позиція дружини Мурата залишається неоднозначною. Бо водночас вона поставила лайк і на інший коментар, протилежний попередньому. Зокрема, ще одна прихильниця написала, що з нетерпінням чекає на возз'єднання з її обранцем.

"Ти така красуня! Ми всі чекаємо на ваше примирення з Муратом!", - йшлося в коментарі, який сподобався Реус.

Зазначимо, жоден з подружжя офіційно поки не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно дружина Налчаджиоглу Лілія Реус ще більше підігріла чутки про розрив шлюбу. Блогерка показалася без весільної обручки на безіменному пальці.

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