Дружина ексчоловіка Лорак на тлі чуток про розлучення повернулася до України й відсвяткувала Різдво

Блогерка зустріла свято у Києві.
Дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, прилетіла після відпустки до Києва.
У своєму фотоблогу Лілія запостила серію спокусливих фото на тлі новорічних прикрас. Так, блогерка постала у відвертому топі, який оголив її живіт. Доповнила образ довга чорна сукня, підбори й сріблясте кольє.
До слова, в Мережі ширяться плітки, що Мурат і Лілія розлучилися, тому ймовірно Різдво вони провели окремо. Втім, спростувати чи підтвердити інформацію жоден з подружжя не береться.
Також у фотоблогу дружини бізнесмена з'явився кадр різдвяного столу, який був прикрашений свічками. А поблизу стояла ошатна ялинка.
Під своїми фото Лілія привітала шанувальників зі святами. Зокрема, побажала здійснення мрій, затишку й миру.
"З Різдвом Христовим! Нехай найсміливіші мрії здійснюються. Щасливих, мирних днів. Любові, злагоди, затишку й взаєморозуміння в кожній родині", - написала блогерка.
Окрім привітань у відповідь, шанувальники засипали дружину Мурата компліментами з приводу її стрункої фігури.
Нагадаємо, нещодавно чоловік Лілії, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу підігрів чутки про новий роман. Він порозважався у компанії учасниці шоу "Холостяк-10".
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