Дружина ексчоловіка Лорак на тлі чуток про розлучення повернулася до України й відсвяткувала Різдво

Дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, прилетіла після відпустки до Києва.

У своєму фотоблогу Лілія запостила серію спокусливих фото на тлі новорічних прикрас. Так, блогерка постала у відвертому топі, який оголив її живіт. Доповнила образ довга чорна сукня, підбори й сріблясте кольє.

Дружина Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

До слова, в Мережі ширяться плітки, що Мурат і Лілія розлучилися, тому ймовірно Різдво вони провели окремо. Втім, спростувати чи підтвердити інформацію жоден з подружжя не береться.

Також у фотоблогу дружини бізнесмена з'явився кадр різдвяного столу, який був прикрашений свічками. А поблизу стояла ошатна ялинка.

Дружина Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Під своїми фото Лілія привітала шанувальників зі святами. Зокрема, побажала здійснення мрій, затишку й миру.

"З Різдвом Христовим! Нехай найсміливіші мрії здійснюються. Щасливих, мирних днів. Любові, злагоди, затишку й взаєморозуміння в кожній родині", - написала блогерка.

Дружина Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Окрім привітань у відповідь, шанувальники засипали дружину Мурата компліментами з приводу її стрункої фігури.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Лілії, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу підігрів чутки про новий роман. Він порозважався у компанії учасниці шоу "Холостяк-10".

Читайте також: