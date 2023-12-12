Дружина ексчоловіка Лорак на тлі чуток про розлучення зізналась, чи планує повертатися до України

Дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, чесно відповіла, чи збирається з-за кордону повертатися до України.

До слова, вже майже два місяці у Мережі ширяться плітки, що Мурат та Лілія розлучилися. Пара це не коментує, хоча натякає, що в стосунках дійсно не все гаразд. Ба більше, подружжя нині навіть живе окремо: Мурат в України, а Лілія – в Ірландії.

Як пояснила дружина бізнесмена, вона поїхала до Дубліна до подруги. Мета поїздки Лілії – розвіятися і зрозуміти, як та куди їй рухатися далі.

Дружина Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Найчастіше запитання, яке я постійно отримую, це про те, чи я переїхала жити до Дубліна на постійній основі, чи я планую повертатися до України. Я приїхала сюди до своєї подруги, вона живе вже тут понад два роки. Вона запросила мене до себе в гості, аби я приїхала, розвіялася, повністю змінила обстановку, побачила щось нове, щось інше, перезавантажилася і зрозуміла, куди та як рухатися далі", - пояснила Лілія.

Також блогерка відповіла, що спочатку дійсно планувала залишитися жити за кордоном та перевезти до Ірландії маму та доньку. Однак згодом вона передумала. Вже через декілька днів Лілія повертається до України.

Дружина Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Спочатку я справді думала, що переїду сюди жити, заберу сюди свою дитину, маму, ми почнемо життя з чистого аркуша. Всюди добре, але вдома – найкраще. Зовсім скоро я повернуся додому, моя відпустка закінчиться вже післязавтра (14 грудня – прим. ред.). Поки я повертаюся до України, а далі - буде видно. Життя все розставить на свої місця", - додала блогерка.

Нагадаємо, тим часом Мурат Налчаджиоглу нещодавно взагалі засвітився в компанії іншої жінки. Лілія вже відреагувала на такі розваги чоловіка.

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