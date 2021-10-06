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Дружина Гордона елегантною червоною сукнею підкреслила пишний бюст

Дружина Гордона елегантною червоною сукнею підкреслила пишний бюст

Олеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Олеся похизувалася стрункою фігурою.

Дружина відомого українського телеведучого Дмитра Гордона Олеся Бацман не перестає тішити своїх фанів новими світлинами.

У свої 37 років мати трьох дітей має напрочуд струнку фігуру. Вона не соромиться це демонструвати у своєму Instagram. Так, Олеся показала нові фото, на яких позувала в елегантній червоній обтислій сукні. Вбрання неабияк підкреслило пишний бюст зірки.

Олеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman
Олеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

"Червоний колір пасує до лиця…Римувати вмієте?", - поцікавилась у фанів журналістка.

Олеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman
Олеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Юзери ж своєю чергою почали демонструвати Олесі свої поетичні вміння:

  • Червоний колір пасує вам повсякчас: вранці, ввечері та у ночах.
  • Дуже гарні у вас світлини!
  • Дівчино в червоному – ви прекрасні.

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