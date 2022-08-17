Дружина Гордона похизувалася сімейною ідилією з чоловіком

Журналістка Олеся Бацман похизувалася сімейною ідилією з чоловіком, ведучим Дмитром Гордоном.

Так, у своєму Instagram кохана знаменитості опублікувала романтичний знімок. На фото зображені щасливі Олеся та Дмитро. Подружжя вирішило відтворити легендарну сцену із фільму "Титанік", де Джек стоїть позаду Роуз та тримає її за руки.

Таким же чином на фото позували й Дмитро з Олесею. Ведучий став позаду коханої та тримав її за руки, які були підняті догори.

Олеся Бацман і Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/alesiabatsman

У коментарях під дописом шанувальники подружжя просто засипали їх компліментами. Вони зазначили, що Олеся та Дмитро ідеальна пара:

Ви чудова пара!

Три сонця!

Гарна пара!

Читайте також: