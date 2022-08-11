Дружина Гордона показала, як за вухо "витягала" Путіна з Криму

Дружина українського ведучого Дмитра Гордона – журналістка Олеся Бацман – показала архівне фото.
Журналістка Олеся Бацман опублікувала знімок 18-річної давнини, яке було зроблене в Криму.
Так, знаменитість 2004 року була на виставці воскових фігур у Феодосії. І серед них була фігура кремлівського диктатора Путіна. На знімку Олеся вже тоді показувала своє ставлення до президента РФ.
До слова, Бацман тягнула Путіна за вуха,водночас у журналістки був незадоволений вираз обличчя.
"Крим, 2004 рік, виставка воскових фігур у Феодосії. Я вже тоді знала, що доведеться Путіна звідти за вухо викидати", - зазначила Олеся у своєму Instagram.
Підписники дружини Гордона оцінили її допис. Вони пожартували, що в журналістки є дар передбачати майбутнє.
- Ваш вираз обличчя, Олесю, говорить про все.
- Краще фото. Він завжди мені був схожий на білого щура.
- Олесю, ти пророк.
- Жіночу інтуїцію не підведеш.
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