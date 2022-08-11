Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дружина Гордона показала, як за вухо "витягала" Путіна з Криму

Дата публікації
Перегляди
3185
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дружина Гордона показала, як за вухо "витягала" Путіна з Криму

Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Дружина українського ведучого Дмитра Гордона – журналістка Олеся Бацман – показала архівне фото.

Журналістка Олеся Бацман опублікувала знімок 18-річної давнини, яке було зроблене в Криму.

Так, знаменитість 2004 року була на виставці воскових фігур у Феодосії. І серед них була фігура кремлівського диктатора Путіна. На знімку Олеся вже тоді показувала своє ставлення до президента РФ.

До слова, Бацман тягнула Путіна за вуха,водночас у журналістки був незадоволений вираз обличчя.

Олеся Бацман у Криму / © instagram.com/alesiabatsman
Олеся Бацман у Криму / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"Крим, 2004 рік, виставка воскових фігур у Феодосії. Я вже тоді знала, що доведеться Путіна звідти за вухо викидати", - зазначила Олеся у своєму Instagram.

Підписники дружини Гордона оцінили її допис. Вони пожартували, що в журналістки є дар передбачати майбутнє.

  • Ваш вираз обличчя, Олесю, говорить про все.
  • Краще фото. Він завжди мені був схожий на білого щура.
  • Олесю, ти пророк.
  • Жіночу інтуїцію не підведеш.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3185
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація