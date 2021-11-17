Дружина Гордона показала, який вигляд мала у 20 років: "Не впізнати"

Дружина Гордона показала, який вигляд мала у 20 років: "Не впізнати"

Олеся Бацман поділилася архівними знімками зі студентства.

Дружина відомого українського телеведучого Дмитра Гордона – Олеся Бацман – показала, який вигляд мала 17 років тому.

Так, журналістка вирішила пригадати студентські роки і розмістила в Instagram фото, на яких постала 20-річною. На кадрах знаменитість позувала, сидячи за столом, у чорній кофтинці та із розпущеним волоссям. Бацман млосно дивилася в камеру.

Олеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

У дописі вона поділилася, що наприкінці першого курсу вже працювала на трьох роботах. А фото зроблені 2004 року у кабінеті редакції газети, де вона була шефредакторкою.

"Студентські роки для мене - це найжадібніший час навчання, вбирання інформації та набуття нових навичок, а оскільки професія журналіста прикладна, всьому найважливішому я вчилася, працюючи. З кінця першого курсу мого ХНУ Каразіна пішла паралельно до навчання на три роботи: до газети "Время", до програми "Комендантська година", а потім стала шефредакторкою молодіжної газети "Зебра". Більше того, продовжую вчитися досі, щодня та кожної хвилини", – поділилася Олеся.

Олеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

У відповідь підписники написали в коментарях, що телеведуча дуже вродлива.

Яка красива дівчина

Ого! Вас не впізнати

Тепер зрозуміло, чому Гордон не зміг пройти повз! Красуня

Навіть із 2004 року ви не змінилися!

Читайте також: