Дружина Гордона у рожевих лосинах приголомшила неймовірною розтяжкою

Олеся продемонструвала, як займається спортом вдома.

Українському ведучому та журналісту Дмитру Гордону неймовірно пощастило з дружиною.

Окрім того, що Олеся Бацман розумна та мудра жінка, вона ще й талановита. Як відомо, нещодавно родина ведучих побувала на батьківщині Олесі, у місті Харкові. Там Бацман завітала до школи, де навчалася, і під акомпанемент вчительки, яка грала на баяні, заспівала і приголомшила потужним голосом.

Цього разу журналістка показала, як вдома займається спортом. Зокрема, Олеся робила розтяжку. На сторінці у фотоблогу Бацман запостила світлини, на яких зображена у чорних футболці та шортах і рожевих лосинах.

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

Знаменитість неабияк приголомшила фанів своєю гнучкістю: "оце рівень", "браво Олеся, розтяжка, що треба! У здоровому тілі здоровий дух!", "Олесю, ви така гнучка! Молодець!"

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