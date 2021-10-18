Дружина Гордона відірвалась в караоке та заворожила своїм співом

Дружина Гордона відірвалась в караоке та заворожила своїм співом

Зірка заспівала пісню "Один раз в год".

Дружина відомого українського телеведучого Дмитра Гордона Олеся Бацман здивувала своїм ніжним співом.

Так, зірка заспівала в караоке. Вона виконала пісню Анни Герман – "Один раз в год". Відповідне відео, яке зняла її донька Санта, зірка опублікувала у своєму Instagram.

"Я та караоке. Якби не палець, то Санта зняла б ідеально", - підписала ролик Олеся.

До слова, фани були здивовані, адже вони й не підозрювали, що журналістка має такий ніжний та дивовижний голос. Вони засипали Олесю компліментами:

Анні Герман сподобалось би ваше виконання!

Настільки ніжний голос, що можна пробачити те, що на початку пісні ви не потрапили в ноти!

Неймовірно! Санта – молодець.

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