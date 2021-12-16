Дружина Гордона вперше зізналася, чи вона розбила його попередній шлюб

Олеся стала четвертою дружиною журналіста.

Дружина ведучого Дмитра Гордона, журналістка Олеся Бацман розповіла про їхні стосунки.

У програмі DOROTYE ведуча поділилася, чи справді вона стала причиною розлучення Дмитра з попередньою дружиною Оленою Сербіною.

"Звичайно неправда. Тому що, коли ми з Дмитром почали зустрічатися, на той момент і він, і я були абсолютно вільними людьми. Тому не він не розбивав у мене жодних стосунків, ні я не розбивала у нього жодних стосунків", - сказала Олеся.

А щодо чуток, які з'являлися у жовтій пресі про те, що саме Бацман зруйнувала попередній шлюб Дмитра, вона відповіла:

"Я не розбивала в нього жодних стосунків, тому, ну як вам сказати. Ось жовта преса, вона тому й жовта, що щось пише, не перевіряючи ту інформацію, яку вона видає. Ґрунтуючись на чутках або, напевно, на тому, що комусь хотілося б бажане видати за дійсне. Ну, це ж не змінює фактів", - зазначила ведуча.

Дмитро Гордон з дружиною / instagram.com/gordondmytro

Окрім того Олеся розповіла, що у неї чудові стосунки з усіма дітьми Гордона від попередніх шлюбів. А старший син Гордона Ростислав навіть мешкає з ними та працює у їхній команді.

"Діти не просто вхожі, вони з нами мешкають. Старші діти це і мої діти також. Це одна родина. Дмитро мені дав відчуття великої родини, як у фільмах. Коли всією родиною ти збираєшся на якісь свята за величезним столом", - пояснила Олеся.

Діти Дмитра Гордона / instagram.com/alesiabatsman

Бацман зізналася, що вони зі старшими дітьми добре товаришують та беруть участь у житті одне одного, допомагають вирішувати проблеми. Ба більше, у Олесі навіть добрі стосунки з попередніми дружинами Гордона:

"Коли щось потрібно, звичайно підтримуємо стосунки. Коли все добре, коли у кожного є повноцінне життя, коли ти спілкуєшся з людьми на основі взаємної поваги, коли нема чого ділити. Чому мають бути погані стосунки?" – зазначила Бацман.

Олеся Бацман та Дмитро Гордон з доньками / instagram.com/gordondmytro

Дмитро Гордон та Олеся Бацман разом вже 10 років. Вони виховують трьох спільних дітей – доньки Санта (нар. 2012), Аліса (нар. 2016), Ліана (нар. 2019). Також у Гордона є двоє дітей від третього шлюбу з Оленою Сербіною, син від других стосунків з жінкою на ім'я Злата. Від першого шлюбу є син Ростислав.

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