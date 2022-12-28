Дружина Гордона захопила фото з чоловіком та зізналась, чи поставила вдома новорічну ялинку

Олеся мала сумніви, чи варто ставити вдома новорічну ялинку, коли в країні йде війна.

Дружина українського ведучого та інтерв'юера Дмитра Гордона – журналістка Олеся Бацман – похизувалася сімейною ідилією з чоловіком.

Так, кохана знаменитості опублікувала в Instagram фото, де зображена з чоловіком. На знімку Олеся обережно поклала голову на плече Дмитра. Фото подружжя зробило у себе вдома.

Олеся Бацман і Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/alesiabatsman

До речі, Олеся поділилася, що мала сумніви, чи варто вдома ставити новорічну ялинку, коли в країні йде війна. Після вагань Бацман вирішила, що окупантам не вдасться забрати свято. Тому маленьку ялинку сімейство Гордона таки поставило вдома. У новорічну ніч біля святкового дерева подружжя буде загадувати найголовніше бажання – перемогу для України.

"Не хотіла цього року прикрашати ялинку, немає настрою. А потім вирішила – хр*н вам, окупанти! Нехай маленьку, та поставили. Під нею загадуватимемо головне бажання", - зазначила Олеся.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон ділився знімками з коханою дружиною та показував, як вони разом проводять час та чим займаються.

Читайте також: