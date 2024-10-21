Дружина Гордона замилувала їхнім спільним романтичним фото і ніжно привітала чоловіка з 57-річчям

Український журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон 21 жовтня святкує день народження. Знаменитості виповнюється 57 років.

Однією з перших Гордона зі святом привітала його дружина, журналістка Олеся Бацман. В Instagram вона опублікувала їхнє спільне романтичне фото. На знімку Дмитро Гордон позував у чорному костюмі та білій сорочці, тим часом Бацман визирала в нього з-за спини у вишуканій червоній сукні та в білих рукавичках.

Журналістка зазначила, що завжди почувається за чоловіком, як за кам'яною стіною. Тим часом Гордону вона пообіцяла, що прикриватиме його в тилу. Олеся Бацман привітала коханого зі святом.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"З днем народження, Дімочко! Я за тобою, як за кам'яною стіною. А зі мною у тебе завжди прикриті тили. До 120 нехай так і буде!" – звернулася журналістка до Дмитра Гордона.

Інтерв'юер вже відреагував на привітання від дружини. Під дописом Бацман журналіст залишив вподобання.

Нагадаємо, нещодавно дружина Дмитра Гордона була іменинницею. Журналіст у день народження Олесі Бацман показував їхнє романтичне фото та ніжно вітав кохану з 40-річчям.

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