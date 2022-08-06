Дружина Грега Чапкіса показала фото з їхнього весілля

Так, 10 років тому пара пішла під вінець.

З цієї нагоди обраниця сина легендарного Григорія Чапкіса показала рідкісні архівні світлини з їхнього весілля. У фотоблогу Ембер показала, якими закохані були у їхній важливий день.

Грег Чапкіс з дружиною / Фото: instagram.com/amberchapkis

Так, наречена вбралася у білу мінісукню, вельон вона не одягала, а Грег обрав чорну сорочку та білі штани.

Грег Чапкіс з дружиною / Фото: instagram.com/amberchapkis

"З 10-річчям кохання! Озираючись на всі наші спільні спогади, було так приємно побачити, з чого ми починали і де ми сьогодні. Ми разом уже 22 роки, у нас двоє чудових хлопчиків, ми започаткували корпорацію, побудували бізнес, і цей список можна продовжити разом. Твоя авантюра, цілеспрямованість, особистість без вихідних чудово врівноважує мій відпочинок, кохання, дихання, сон протягом дня. Я кохаю тебе і ціную те, що робиш для всіх нас. Більше танців та спогадів. Кохаю тебе більше завжди", – поділилася Чапкіс.

У коментарях прихильники та колеги подружжя привітали пару з річницею та побажали зберегти своє кохання попри все.

Нагадаємо, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай відкриває власну справу. Останні декілька місяців актор та його дружина працювали над розробкою свого бренду.

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