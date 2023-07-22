Дружина Григорія Решетніка спантеличила шанувальників фото в образі Барбі з вагітним животиком

Підписники почали вітати родину з поповненням.
Дружина телеведучого Григорій Решетніка - Христина - спровокувала у Мережі чутки про четверту вагітність.
У своїх соцмережах кохана шоумена вирішила підтримати популярний тренд з нагоди прем'єри фільму "Барбі" та показала свій стильний образ у рожевому кольорі. На фото Христина позувала у стильному яскравому комплекті зі спідниці та топу, який відкрив її вагітний животик.
"Як вам така Барбі?", - підписала фото дружина Решетніка.
Побачивши округлий животик у Христини, шанувальники одразу почали вітати зіркову родину з поповненням. Втім, уважні фани помітили, що Христина поділилася архівними кадрами. Гарні фото були зроблені ще під час третьої вагітності дружини шоумена, але образ виявився дуже актуальним на сьогоднішній день.
Нагадаємо, що Григорій та Христина Решетніки виховують трьох спільних синів - 10-річного Івана, шестирічного Дмитра та дворічного Олександра. Днями зіркова матуся поділилася кадрами з підрослими хлопчиками під час відпочинку за кордоном.
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