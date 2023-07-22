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Дружина Григорія Решетніка спантеличила шанувальників фото в образі Барбі з вагітним животиком

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина Григорія Решетніка спантеличила шанувальників фото в образі Барбі з вагітним животиком

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Підписники почали вітати родину з поповненням.

Дружина телеведучого Григорій Решетніка - Христина - спровокувала у Мережі чутки про четверту вагітність.

У своїх соцмережах кохана шоумена вирішила підтримати популярний тренд з нагоди прем'єри фільму "Барбі" та показала свій стильний образ у рожевому кольорі. На фото Христина позувала у стильному яскравому комплекті зі спідниці та топу, який відкрив її вагітний животик.

"Як вам така Барбі?", - підписала фото дружина Решетніка.

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Побачивши округлий животик у Христини, шанувальники одразу почали вітати зіркову родину з поповненням. Втім, уважні фани помітили, що Христина поділилася архівними кадрами. Гарні фото були зроблені ще під час третьої вагітності дружини шоумена, але образ виявився дуже актуальним на сьогоднішній день.

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, що Григорій та Христина Решетніки виховують трьох спільних синів - 10-річного Івана, шестирічного Дмитра та дворічного Олександра. Днями зіркова матуся поділилася кадрами з підрослими хлопчиками під час відпочинку за кордоном. 

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Дата публікації
Перегляди
1454
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