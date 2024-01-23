Дружина Григорія Решетніка чесно зізналася, чи виникали у них думки про розлучення за 13 років шлюбу

Дружина ведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, відповіла, чи були вони колись на межі розлучення.

Так, Христина вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками в Instagram, коли перебувала в укритті в момент масованого російського обстрілу. І була відвертою у своїх відповідях. Тому на запитання, чи виникали думки про розлучення з чоловіком, зазначила, що у них траплялися різні негаразди у сімейному житті за 13 років шлюбу. Зокрема, дружина ведучого розповіла, що вони стикалися з кризами. Втім, подружжя пройшло всі складні випробування і до розлучення не доходило.

"Сварилися, мирилися, переживали кризи, але, щоб доходило до розлучення, такого не було", - написала Христина.

Христина Решетнік відповіла, чи були думки про розлучення / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Зазначимо, Христина та Григорій Решетніки зіграли весілля 10 жовтня 2010 року. У шлюбі у них народилося троє синів – Іван, Дмитро і Олександр. Однак подружжя дуже часто розповідає про мрію народити ще й донечку.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Христина Решетнік показала, як минула вечеря зі свекрами, батьками її чоловіка Григорія Решетніка. Також до їхньої компанії доєдналася сестра ведучого з племінниками.

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