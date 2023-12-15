Дружина Григорія Решетніка чесно зізналася, скільки їхня родина витрачає коштів на місяць

Також Христина Решетнік поділилася, що їй особисто приносить дохід.

Дружина ведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, відверто розповіла як самостійно заробляє кошти та скільки щомісяця витрачає їхня родина.

Так, у сім'ї Решетніків основний дохід приносить чоловік. Додатково Христина розвиває особистий блог і отримує гроші за рекламу.

"У нас є мої гроші і є спільні гроші, які заробляє чоловік. Instagram – це моя активна робота. Я багато працюю по бартеру", – розповіла дружина ведучого в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Також дружина Решетніка поділилася, як розпоряджається власними та сімейними коштами. Зокрема, подружжя не часто тішить себе коштовними речами, а ось дітям віддає все найкраще.

Григорій Решетнік із дружиною та синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Ми багато грошей витрачаємо на дітей. Їм не відмовляємо. Ми відмовляємо собі в чомусь. Я їжджу автомобілем, який мені Гріша подарував 10 років тому в день народження Івана. Головне, що діти навчаються та здобувають класну освіту. Щось відкладаю. Великий відсоток нашого сімейного бюджету ми витрачаємо на допомогу військовим", – поділилася Решетнік.

Втім, Христина зізналася, що під час повномасштабного вторгнення матеріальне становище їхньої родини дещо змінилося.

"Все змінилося, роботи поменшало. Заробітки зовсім інші. Відкладати багато чого не виходить", - додала блогерка.

Григорій і Христина Решетніки / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

До того ж дружина Решетніка повідомила, скільки коштів щомісяця витрачається родиною. Так, блогерка не змогла назвати точної суми. Однак, запевнила, що це близько п'яти тисяч доларів.

"Я не вела якийсь точний підрахунок. Бо це можна підрахувати навчання, гуртки, орендовану квартиру, автомобілі… Думаю, близько 5 тис дол", - зазначила Христина.

Нагадаємо, нещодавно Христина Решетнік вперше після скандального львівського весілля колишніх прокурора і співробітниці ДБР висловилася про роботу свого чоловіка на події. Блогерка відповіла, чому ведучий одразу після свята не прокоментував свою участь у ньому.

Читайте також: