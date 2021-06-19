Дружина Григорія Решетніка показала апетитні форми та похизувалася ідеальною засмагою

Жінка зачарувала Мережу спокусливим селфі.
Дружина відомого українського шоумена Григорія Решетніка Христина, яка раніше хизувалася струнким тілом у спортзалі, приголомшила фанів звабливим знімком.
У свєму фотоблогу кохана зіркового ведучого опублікувала світлину, на якій ніжиться під сонячним промінням. Христина, без косметики на обличчі, позує у сексуальному блакитному купальнику, який вдало підкреслює її форми.
"В перерві між плаванням дітей, ловила сонце. Яка сьогодні погода! Нарешті, обожнюю спеку!", - написала у дописі Христина.
Підписники не змогли оминути увагою розкішне фото дружини Решетніка. У коментарях шанувальники зазначили, що Христина має неперевершений вигляд та ідеально засмагле тіло.
- Ну як можна бути такою красивою?!
- Захоплююся вами! Така ідеальна
- Мадонна
Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік показав який має вигляд його дружина після третіх пологів. Христина вразила прихильників стрункою талією у бікіні.