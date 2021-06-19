Дружина Григорія Решетніка показала апетитні форми та похизувалася ідеальною засмагою

Жінка зачарувала Мережу спокусливим селфі.

Дружина відомого українського шоумена Григорія Решетніка Христина, яка раніше хизувалася струнким тілом у спортзалі, приголомшила фанів звабливим знімком.

У свєму фотоблогу кохана зіркового ведучого опублікувала світлину, на якій ніжиться під сонячним промінням. Христина, без косметики на обличчі, позує у сексуальному блакитному купальнику, який вдало підкреслює її форми.

"В перерві між плаванням дітей, ловила сонце. Яка сьогодні погода! Нарешті, обожнюю спеку!", - написала у дописі Христина.

instagram.com/kristina_reshetnik

Підписники не змогли оминути увагою розкішне фото дружини Решетніка. У коментарях шанувальники зазначили, що Христина має неперевершений вигляд та ідеально засмагле тіло.

Ну як можна бути такою красивою?!

Захоплююся вами! Така ідеальна

Мадонна

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік показав який має вигляд його дружина після третіх пологів. Христина вразила прихильників стрункою талією у бікіні.

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