Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Дружина Григорія Решетніка показала апетитні форми та похизувалася ідеальною засмагою

Дружина Григорія Решетніка показала апетитні форми та похизувалася ідеальною засмагою

instagram.com/kristina_reshetnik

Жінка зачарувала Мережу спокусливим селфі.

Дружина відомого українського шоумена Григорія Решетніка Христина, яка раніше хизувалася струнким тілом у спортзалі, приголомшила фанів звабливим знімком.

У свєму фотоблогу кохана зіркового ведучого опублікувала світлину, на якій ніжиться під сонячним промінням. Христина, без косметики на обличчі, позує у сексуальному блакитному купальнику, який вдало підкреслює її форми.

"В перерві між плаванням дітей, ловила сонце. Яка сьогодні погода! Нарешті, обожнюю спеку!", - написала у дописі Христина.

© instagram.com/kristina_reshetnik
instagram.com/kristina_reshetnik

Підписники не змогли оминути увагою розкішне фото дружини Решетніка. У коментарях шанувальники зазначили, що Христина має неперевершений вигляд та ідеально засмагле тіло.

  • Ну як можна бути такою красивою?!
  • Захоплююся вами! Така ідеальна
  • Мадонна

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік показав який має вигляд його дружина після третіх пологів. Христина вразила прихильників стрункою талією у бікіні.