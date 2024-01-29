Дружина Григорія Решетніка показала маму й ніжно звернулася до неї з нагоди свята

Дружина ведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, розповіла про свято у родині. Сьогодні, 29 січня, її мама святкує день народження.

З цієї нагоди Христина присвятила Вікторії Тарасівні допис в Instagram. У ролику вона зібрала безліч теплих моментів, пов'язаних з мамою. Зокрема, вона показала, як з нею та її онуками вони відпочивали за кордоном, були разом на зимові свята й просто бавилися у звичайні будні з безліччю обіймів. Всюди мама Решетнік постає усміхненою та щасливою.

Мама Христини Решетнік святкує день народження / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Мама Христини Решетнік святкує день народження / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Мама Христини Решетнік святкує день народження / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Мама Христини Решетнік святкує день народження / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Мама Христини Решетнік святкує день народження / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

До слова, Христина також показала і батька. На одному з кадрів вона міцно обіймає свою маму й тата.

Мама Христини Решетнік святкує день народження / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Мама Христини Решетнік святкує день народження / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Сьогодні в моєї мамусі День народження. Це – свята жінка для мене! Моя опора та підтримка! Люблю сильно! Будь нам здорова та частіше усміхайся! З Днем народження, наша рідненька", – розчулила підписом кадрів дружина Григорія Решетніка.

Своєю чергою, підписники також доєдналися до щирих вітань з найкращими побажаннями.

Щасливі миті разом. До сліз! Вітаємо красуню

Дай Боже Вашій мамі міцного здоров'я та багато-багато років, щоб її посмішка Вам світила та гріла

Вітаємо маму! Вона виховала чудову доньку. Щасти вам усім

Нагадаємо, нещодавно чоловік Христини, ведучий Григорій Решетнік, розповів про зустріч з працівниками ТЦК на вокзалі в Одесі.

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