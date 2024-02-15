Дружина Григорія Решетніка показала щемливі кадри з їхнього вінчання

Дружина ведучого Григорія Решетніка - блогерка Христина Решетнік – замилувала архівними кадрами з їхнього вінчання.

Так, у своєму фотоблогу обраниця шоумена поспілкувалася з підписниками. Користувачі, своєю чергою, поцікавилися, чи вінчалися вони. Христина зазначила, що в день весілля вони з чоловіком також уклали й церковний шлюб.

Григорій Решетнік із дружиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина Решетніка опублікувала кадри з вінчання. На фото вони були зображені в церкві. Григорій Решетнік був одягнений у вишуканий смокінг, а Христина – в білу сукню з довгою фатою, в руках вона тримала весільний букет. Пара одружилася та повінчалася 14 років тому.

Григорій Решетнік із дружиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Ми з Григорієм одружилися 14 років і повінчалися", - підписала кадри Христина.

Григорій Решетнік із дружиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Позитива заінтригувала новиною, що вдруге вийшла заміж. Анна Андрійчук опублікувала фото, де постає в образі нареченої, а підписники тим часом почали її вітати та бажати щастя.

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