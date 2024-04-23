Дружина Григорія Решетніка показала свого 90-річного дідуся та як він бавиться з правнуками

Дружина ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина Решетнік – поділилася, що сьогодні, 23 квітня, її дідусь святкує ювілей.

Так, рідній людині блогерки виповнилося 90 років. Дружина ведучого з нагоди свята опублікувала низку кадрів з дідусем у своєму фотоблогу. Зокрема, Христина показала, як іменинник веде активний спосіб життя. Дідусь знаменитості постійно грає у бадмінтон з усіма членами його великої родини й бавиться з правнуками на свіжому повітрі.

Дідусь Христини Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дідусь Христини Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дідусь Христини Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дідусь Христини Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"90 років. У дідуся й прадідуся сьогодні ювілей! Неймовірна людина, вчитель з української мови та літератури, письменник і просто найкращий дідусь і прадідусь! Ми щасливі, що ти даруєш нам своє тепло, обійми, знання. Ти – енциклопедія, що знає відповіді на всі запитання! Боже, пишу це і не віриться, що мені так пощастило! Дідусю, найцінніші моменти, коли ми разом всією великою родиною збираємось на свята з тобою! Будь нам здоровий іще багато років! І нехай гра в бадмінтон не закінчується ніколи", - зворушила Решетнік.

Дідусь Христини Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дідусь Христини Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дідусь Христини Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Христина Решетнік також вітала свого тата і його брата-близнюка з днем народження. Блогерка показала теплі кадри з іменинниками та їхніми онуками.

Читайте також: