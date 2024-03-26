Дружина Григорія Решетніка показала свого тата та його брата-близнюка й ніжно привітала їх зі святом

Дружина ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина Решетнік – розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 26 березня, тато Христини святкує день народження. З цієї нагоди дружина ведучого у своєму фотоблогу показала архівні світлини з іменинником і ніжно привітала його з особливим днем. Зокрема, пригадала, як тато був поруч на її випускному, весіллі, їздив у відпустку з усією родиною та постійно дбав про онуків. Окрім того, блогерка розповіла про свого дядька, який є братом-близнюком її тата.

Христина Решетнік з татом / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Тато Христини Решетнік з онуком / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Вітаю рідного татка та стрийка з Днем народження. Будьте нам здорові та щасливі. Не всі це знають, але мій тато має брата-близнюка. Я його називаю стрийко. Тому тепер ви здогадалися, чому у мене можуть бути близнюки – кажуть, таке може повторитися через покоління", – замилувала підписом кадрів дружина Решетніка.

Тато й дядько Христини Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Тато Христини Решетнік з онуком / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Родина Христини Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Батьки Христини Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

У коментарях підписники Христини також долучилися до привітань братів-близнюків і побажали їм здоров'я та мирного неба.

Нагадаємо, нещодавно Христина Решетнік відповіла на закиди, що вона нещира та разом з чоловіком "бреше" про їхню ідеальну сім'ю.

Читайте також: