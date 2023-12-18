Дружина Григорія Решетніка показала свої танці поблизу заміського ресторану й нарвалася на хейт

Прихильники почали дорікати Христині, що розваги нині не на часі.

Дружина ведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, поділилася щасливими кадрами, на яких пританцьовує у блискучій сукні поблизу заміського ресторанного комплексу.

У своєму фотоблогу блогерка показала, як відвідала елітний італійський ресторан під Києвом. Для вечору вона обрала блискучу елегантну чорну сукню та витончені підбори. На відео видно, як усміхнена Христина злегка пританцьовує та кружляє. У цей момент видно спалахи від фотокамер.

"Знімання", - написала Христина.

Христина Решетнік розгнівала фанів своїми танцями поблизу елітного ресторану

Однак, такі веселощі сподобалися не всім її прихильникам. Більшість з них почала писати гнівні коментарі. Мовляв, нині в Україні війна й не варто показувати схожий контент на велику аудиторію.

Представниця тієї касти, якій війна по цимбалам

До чого ці танці? Війна в Україні, чому радіти

Як же добре… чоловік і дітки… Всі разом, сукенка гарна така і підбори, ніжки засмаглі і ще й засмага тримається гарненько… Заздрити мовчки? А я не хочу мовчки… А я хочу кричати і плакати, і заздрість моя не зла, я просто страждаю

Бридко дивитися на ці танці і на те, що в голові нічого немає. Війна в країні, щоб донатити і допомагати, а ви тільки показуєте в якій розкоші живете

Втім, знайшлися й ті, хто почав вихваляти зовнішній вигляд жінки.

Нагадаємо, нещодавно дружина Григорія Решетніка Христина зізналася, які суми їхня родина витрачає на місяць. Зокрема, скільки їм вартує оренда житла.

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