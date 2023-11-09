Дружина Григорія Решетніка показала, як чоловік освідчувався їй 13 років тому: "Зробив сюрприз"

Христина пригадала, як саме це було.

Дружина телеведучого Григорія Решетніка - Христина – показала, як 13 років тому чоловік освідчився їй.

У своєму Instagram блогерка пригадала, що коханий покликав її заміж у березні 2010 року. Для Христини освідчення стало справжньою несподіванкою. Як пригадує блогерка, чоловік подарував їй величезний букет червоних троянд, став на одне коліно, дістав обручку та запропонував стати його дружиною. За словами Христини, вона не вагалася та одразу ж погодилася.

"Коханий все спланував, зробив сюрприз, став на одне коліно, і я сказала "так". Ось це фото саме з освідчення. Було неочікувано і доволі романтично", - пригадала Решетнік.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Також Христина пригадала, як познайомилася з чоловіком. До слова, зустрілися вони на роботі. Христина неабияк сподобалася Григорію, тож спільний приятель їх познайомив. Решетнік запросив свою колегу на побачення, а вона ж неохоче погодилася. Відтоді й почалися їхні стосунки.

"Побачив мене в коридорах і попросив, щоб спільний знайомий домовився про зустріч. Я довго вагалася, бо якось не до того було. Але погодилася на дві години піти пограти в боулінг. І ось вже 15 років щаслива, що таки пішла на ту зустріч", - поділилася блогерка.

Григорій і Христина Решетніки / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, Григорій Решетнік одружився з Христиною 10 жовтня 2010 року. Нещодавно пара святкувала 13 річницю шлюбу. З нагоди свята пара показала фото з їхнього весілля.

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