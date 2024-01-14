Дружина Григорія Решетніка показалася зі свекрами й розповіла, як вони провели вечір

Христина показала їхню велику родину.
Ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетнік разом з дружиною Христиною влаштували спільну вечерю з родиною.
Так, за столом у зіркового подружжя можна побачити усміхнених батьків ведучого. Також до їхньої компанії доєдналася сестра Григорія з його племінниками. Зокрема, з найменшою з племінниць ведучий сфотографувався на тлі ялинки. Це ж зробила і його дружина, запитавши у юзерів, чи личить їм бути мамою дівчинки. Такі кадри неабияк замилували шанувальників. І фани почали писати, що родині необхідна ще й донечка.
До слова, на одному з серії фото зображені всі троє синів Решетніків і троє племінників Григорія. Дружина ведучого показала ще одну архівну світлину дітей і здивувала, як швидко вони виросли.
Також Христина показала, як власноруч задекорувала стіл і які страви приготувала. Вочевидь, вся сім'я затишно провела вечір за одним родинним столом вдома.
Нагадаємо, нещодавно дружина українського співака Віктора Павліка Катерина також навідалася до своєї свекрухи разом з їхнім 2-річним сином Михасем. І показала подарунок бабусі для онука.
Читайте також:
- Діти українських зірок тоді і зараз: як підросли доньки Кравець і Кошового та сини Потапа і Кароль
- Ексчоловік Ані Лорак за місяць після розлучення зізнався у нескінченному коханні новій дівчині
- Влад Яма має намір повернутися до України: "Вірить, що без проблем буде жити в Києві"
- Наталія Могилевська вперше прокоментувала хейт через усиновлення двох дітей