Дружина Григорія Решетніка пояснила, чому її з дітьми не пустили до Польщі та розвернули на кордоні

Дружина українського ведучого Григорія Решетніка пояснила, чому її з трьома дітьми не пустили до Польщі та розвернули просто на кордоні.

Блогерка Христина Решетнік їхала за кордон на власному авто. Щоб потрапити до Польщі, необхідно оформити "зелену карту". Дружина шоумена зробила все необхідне за такою процедурою, як і раніше. Утім, Решетнік не врахувала, що від 1 січня 2025 року почали діяти нові правила. Якщо ж раніше обраниця ведучого могла оформити "зелену карту" день в день, то нині ж це треба робити заздалегідь. Христина неправильно підготувала документи, які необхідні для в'їзду, тож поляки на кордоні розвернули її назад до України.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Виявляється, що від 1 січня 2025 року почали діяти нові умови купівлі "зеленої карти". Я цього не знала, бо я завжди, коли оформляла онлайн "зелену карту", я її оформляла в день від'їзду. Тут, коли я зайшла, я побачила, що її можна оформити лише з наступного дня. Я подумала, окей, оформляю, а там буде видно. Під'їхала до кордону, українці пропустили дуже швидко, а поляки відкривають документи і кажуть: "Вибачайте, назад, розвертаєтесь". Я їм, що в мене троє дітей. Вони ж кажуть розвертатися, повертатися на український кордон, чекати дві години (щоб "зелена карта стала дійсною – прим. ред.) і тоді повертаєтесь назад", - поділилася Христина.

До настання нового дня Решетнік залишилося зачекати дві години. Після півночі блогерка знову поїхала через кордон, але цього разу її вже пропустили. Тож, дружина ведучого застерегла підписників, що діють нові правила отримання "зеленої карти", аби з ними не трапилася така ж ситуація.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Власне, я так і зробила. Вважаю, правила є правила. Все абсолютно правильно. Просто хочу застерегти вас, що зараз діють нові правила купівлі "зеленої карти". Її треба оформлювати заздалегідь, мінімум за день, щоб у вас вона почала діяти правильно", - пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Христина Решетнік жалілася, що її не пропустили через кордон. Блогерці з трьома дітьми довелося повертатися до України. Однак до Польщі дружині ведучого все ж таки вдалося потрапити.

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