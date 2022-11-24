Дружина Григорія Решетніка пояснила, чому з синами залишається у Києві

Христина також відповіла, за якої умови поїде зі столиці.

Дружина українського ведучого Григорія Решетніка – Христина – відповіла, чому не їде нікуди зі Києва з трьома дітьми.

Зокрема, після масованого обстрілу Росією України 23 листопада, дружина шоумена не могла заснути, тому вирішила поспілкуватися у фотоблогу з підписниками. У Христини запитали, чому вона досі залишається у Києві та не виїжджає хоча б до Івано-Франківська.

Дружина ведучого пояснила, що у них з чоловіком у столиці робота, а сини ходять до школи.

"Тому що ми тут працюємо у Києві, і діти тут ходять до школи", - відповіла Христина.

Діти Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Утім, Христина пояснила, якщо ситуація з електроенергією у столиці не буде покращуватися, то вони, ймовірно, тимчасово переїдуть до іншого міста.

"Але якщо так буде продовжуватися, то доведеться думати над тимчасовим переїздом – з трьома маленькими дітьми дуже складно без світла, води і тепла, коли на вулиці мінус два градуси. Словом, побачимо", - пояснила дружина Решетніка.

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