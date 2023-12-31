Дружина Григорія Решетніка поїхала з синами з Києва та розсекретила, де святкуватиме Новий рік

Також Христина зізналась, що в неї обов'язково буде на святковому столі.

Дружина ведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, розсекретила, де з синами святкуватиме Новий рік.

До слова, обраниця шоумена поїхала зі столиці. Дорога з трьома дітьми виявилася для Христини не з легких. Хоч хлопці в дорозі спали, однак все одно їх переповнювали емоції

Христина Решетнік із синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Не встигли виїхати за місто, як вже сон. Доводиться їхати, поки сплять, бо потім буде буря емоцій. Подорож з трьома хлопцями – це нелегка справа. Але я тримаюся", - поділилася Решетнік.

Сини Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина вирішила цьогоріч відсвяткувати Новий рік у своїх батьків, а саме в Івано-Франківську. До речі, блогерка вже розсекретила, що в них обов'язково буде на святковому столі. Родина Христини ще повністю не визначилася з меню, однак олів'є та м'ясо приготує.

"Точно не вирішили ще. Олів'є точно буде на столі і м'ясо", - поділилася блогерка.

Допис Христини Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно ведучий Микита Добринін зізнався, як планує зустріти Новий рік. Також шоумен показав, як із сином відсвяткував день народження.

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