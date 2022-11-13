Дружина Григорія Решетніка розповіла про неприємний інцидент, який стався з їхнім сином

Дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетніка Христина розповіла про небезпечний інцидент, який днями стався з їхнім середнім сином Дмитром.

На сторінці в Instagram Христина Решетнік поділилася, що хлопчик собі в ніс заштовхав пластмасовий кришталик, який йому подарував друг.

"Коли це сталося, я була спокійна, як удав. Сказала Дімулі, що нічого страшного. Зараз все зробимо, головне, аби він не заплакав і не "вдихнув" кришталик іще далі. Притиснула пальцем ніс поближче біля очей і потрохи почала виштовхувати його - кришталик випав. Діма з переляку заплакав. Але сказав, що наука тепер буде йому на все життя!" – розповіла дружина ведучого.

Дружина Григорія Решетніка з сином Дмитром / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Токож Христина зізналася, що не на жарт перелякалася, і коли син щасливий побіг гратися далі, в неї почало нервово сіпатися око:

"Мама трьох дітей може все. Щоправда, коли Діму заспокоїла і він уже щасливий побіг далі, у мене почало нервово сіпатись око. Добре, що все добре закінчується! Але з дітьми не можна розслаблятися ані на секунду. Особливо з трьома хлопцями – постійний стрес", - поділилася Христина.

Дружина Григорія Решетніка з дітьми / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Також дружина Григорія Решетніка зазначила, що поділилася цією історією, аби родини, в яких є маленькі діти, були обережними.

Родина Решетніків / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

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