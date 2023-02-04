Дружина Григорія Решетніка розвеселила Мережу кадрами з трьома синами

Христина показала, як проводить час з дітьми.

Дружина телеведучого Григорія Решетніка, Христина, весело провела час разом з трьома синами Іваном, Дмитром та Олександром.

Кохана шоумена поділилася на своїй сторінці в Instagram веселими кадрами, на яких бавиться з дітьми. Разом вони гримасували на камеру та грали з різними іграшками.

Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Мама трьох синів", - підписала кадри Христина.

Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Окрім веселих фото зіркова матуся присвятила час і розвитку творчих здібностей своїх синів. Вона показала, малюнки хлопчиків та разом із молодшим сином Олександром зіграла на дитячому піаніно.

Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

У коментарях під добіркою шанувальники родини Решетніків зробили безліч компліментів Христині та написали, що захоплюються нею як мамою.

Раніше дружина Григорія Решетніка зізналася, якою мовою вони з родиною спілкуються вдома.

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