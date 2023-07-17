Дружина Григорія Решетніка у бікіні похизувалася стрункою фігурою та спричинила фурор у Мережі

Дружина телеведучого Григорія Решетніка – Христина – похизувалася неабияк стрункою фігурою.

Так, обраниця шоумена разом з трьома синами гайнула на відпочинок. Христина у фотоблогу показує, як минає її відпустка. Зокрема, Решетнік опублікувала знімки у купальнику. На фото блогерка постала у бікіні на тлі моря.

Христина продемонструвала неабияк струнку фігуру та просто спричинила фурор у Мережі. Підписники обраниці шоумена засипали її компліментами щодо зовнішнього вигляду.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Фото в купальнику бути?" – поцікавилася у підписників Христина.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Загалом це перший відпочинок Решетнік на морі за півтора року повномасштабної війни. Христина пояснила, що діти неабияк хотіли поїхати у відпустку. Тим часом блогерка тішиться, що має можливість відвезти дітей на море. Також обраниця ведучого наголосила, що ділитиметься контентом з відпустки, тож готова до негативних коментарів. Однак критиків Христина не збирається засуджувати, адже розуміє їхні емоції.

Христина Решетнік із синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Найбільше щастя кожної мами - це усмішки її дітей, а коли ти багатодітна мама, то прагнеш, щоб усміхались всі й одразу! Півтора року сини мріяли про це - і тепер побачили довгоочікуване море! Вони заслужили на нього, провівши ці місяці під обстрілами, в стресах і випробуваннях. Я завжди максимально відверта з вами - тому ділитимусь миттєвостями і цього періоду. Також готова до добрих і не дуже коментарів, бо розумію біль материнських сердець і ситуацію, в якій опинилися українці", - зазначила блогерка.

Христина Решетнік із синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Христину розкритикували у Мережі за те, що вона під час війни поїхала на концерт співачки Бейонсе у Польщі. Тоді Григорій Решетнік став на захист дружини та відповів хейтерам.

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