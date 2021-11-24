Дружина Григорія Решетніка у бікіні показала, як відпочиває без дітей та чоловіка

Дружина Григорія Решетніка у бікіні показала, як відпочиває без дітей та чоловіка

Зірка полетіла відпочивати на острів Аруба.

Дружина відомого українського шоумена Григорія Решетніка, Христина, вирушила на відпочинок.

Зірка полетіла на острів Аруба. Втім, на відпочинок зірка вирушила без чоловіка та дітей, а з відомою блогеркою - Алісою Ілієвою. Як розповіла Христина, Григорій сам відправив її відпочивати саму. Адже він вважає, що дружина на це заслуговує.

Дійсно, кохана шоумена вже давно не відпочивала без дітей. Тому зараз вона просто насолоджується неймовірною відпусткою. Так, зірка плаває у теплому морі, насолоджується казковими краєвидами та влаштовує собі різноманітні екскурсії.

Дружина Григорія Решетніка / instagram.com/kristina_reshetnik

Зокрема, Христина не забуває публікувати світлини з відпочинку у своєму Instagram. Так, зірка у бікіні показала фото, на якому позує перед камерою, лежачи на яхті.

"Дивлюсь на фото зі снігом в Києві та зовсім не вірю, що я зараз тут - на Арубі, де круглий рік +30: і вдень і вночі. Де пальми, білий пісок і кришталево чиста вода", - поділилась своїми емоціями зірка.

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