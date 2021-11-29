Дружина Григорія Решетніка у купальнику похизувалася стрункою фігурою

Зірка полетіла на відпочинок без дітей та чоловіка.

Дружина відомого українського шоумена Григорія Решетніка, Христина, поділилася новою світлиною з відпустки.

Так, нещодавно зірка полетіла без чоловіка та синів відпочивати на острів Аруба. Христина опублікувала вже чимало яскравих світлин з відпустки, втім, вона й надалі продовжує тішити своїх прихильників.

Дружина Григорія Решетніка / instagram.com/kristina_reshetnik

Зокрема, цього разу знаменитість постала перед камерою у білому купальнику. Так, пляжне вбрання неабияк підкреслило струнку фігуру засмаглої Христини. На знімку помітно, що у дружини шоумена пишний бюст та апетитні ніжки.

"У нас щойно почався день. Ще один прекрасний день тут (ред. – на острові)", - підписала фото знаменитість.

До слова, судячи з фото та дописку, усміхнена Христина насолоджується відпочинком. До речі, на острів зірка полетіла разом з блогеркою - Алісою Ілієвою.

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