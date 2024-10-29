Дружина Григорія Решетніка відверто розповіла про сварки з чоловіком та чому вони виникають

Дружина ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина Решетнік – відверто розповіла про сварки з чоловіком.

Закохані разом вже 16 років. Подружжя живе у щасливому шлюбі, однак час від часу між ними виникають сварки. Щоправда, Христина говорить, що більше б назвала це непорозуміннями. Зокрема, блогерка має проблеми з часом, через що часто запізнюється. Тим часом Христину Решетнік обурює, коли чоловік скручує шкарпетки перед пранням, а їй потім доводиться їх розкручувати. Як говорить обраниця ведучого, так вже роблять й їхні сини.

"Я запізнююсь, маю проблеми з часом. А він скручує шкарпетки перед пранням. І так роблять всі хлопці. А мені (враховуючи кількість чоловіків в домі) перед пранням розкручувати – тратити купу часу", - зізналась дружина ведучого.

Григорій Решетнік із дружиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Тим не менш, Христина Решетнік не вважає це якимись серйозними проблемами. За словами блогерки, за 16 років шлюбу вони навчилися одне одного розуміти. Дружина шоумена переконана, що це просто невирішені задачі, про які потрібно поговорити.

"Але це взагалі не вважаю проблемою. Ми 16 років разом – це не проблеми. А просто невирішені задачі, які треба вирішувати. От і все", - запевнила Христина.

Нагадаємо, нещодавно Григорію Решетніку виповнився 41 рік. Христина показувала, як чоловік за кордоном відсвяткував день народження.

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