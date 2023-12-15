Дружина Григорія Решетніка вперше прокоментувала його участь у скандальному весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР

Дружина ведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік вперше прокоментувала його участь у скандальному весіллі у Львові, де він був зірковим тамадою.

Тоді, нагадаємо, одружувалися експрокурор Ростислав Ільницький і колишня співробітниця ДБР Роксолана Москва.

За словами дружини Григорія Решетніка, він прийняв рішення ніяк не коментувати ситуацію, аби ще більше не дратувати людей:

"Чому ми взяли не те, що паузу. Якийсь час ми не вважали за потрібне вийти і одразу говорити. Ми розуміли, що відбувається таке серйозне напруження у суспільстві. Я абсолютно щиро розумію людей, зараз така ситуація в країні, що болить за все, за кожну новину. Тому ми, власне, взяли паузу. Я кажу: "Грішо, мені здається, що треба зараз, щоб люди, зараз все одно, несеться така оця вся історія, що що б ти зараз не сказав, тобі все одно ніхто не повірить", – пояснила Христина Решетнік у програмі "Слава+".

Григорій Решетнік з дружиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Разом з тим дружина Григорія Решетніка зазначила, що вони з чоловіком не бояться критики, бо багато через що пройшли, перш ніж стати популярними.

Втім, зізналася Христина, вона дуже переживала за своїх близьких, які бачили новини про виступ Решетніка на скандальному весіллі:

"Стосовно весілля і взагалі того хейту, який шалено валився. Емоційно було дуже складно це переживати. І навіть не так мені, ми то з Грішею вже пройшли хейт неодноразово, і ми вже знаємо, що це таке. Але я дуже переживала за свою маму і маму Гріши. Тому що вони потік цієї ненависті читали і дуже сильно переносили через себе. Переживала за дітей, я не знала як це може на них позначитись. Вони вже дорослі, вони все чують, вони розуміють. Оцей момент емоційної такої напруги. Мені було дуже шкода, в першу чергу, рідних і близьких мені людей, за них переживала", - сказала Христина Решетнік.

Нагадаємо, що у середині жовтня колишні прокурор Ростислав Ільницький та співробітниця ДБР Роксолана Москва влаштували помпезне дводенне весілля у Львові. Обурення в суспільства викликало те, що молодята гуляли свято з розмахом. На першому дні весілля було понад 300 гостей, а на другому – 500. До слова, лише весільний торт оцінили в понад 100 тисяч гривень. На весіллі розважали гостей Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо, а тамадою дійства був Григорій Решетнік.

Оля Полякова вже встигла прокоментувати свій виступ на цьому заході. Артистка зазначила, що гадки не мала, звідки в молодят кошти на таке весілля.

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